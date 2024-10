Zuschuss vom Land für die Sanierung des Putzes und des Mauerwerks: Innenminister Michael Ebling hat 330.000 Euro für die Denkmalförderung der Klosterruine Limburg zugesagt.

Das Land Rheinland-Pfalz fördert die denkmalgerechte Sanierung der Klosterruine Limburg in Bad Dürkheim (Landkreis Bad Dürkheim) mit insgesamt 330.000 Euro. Gefördert wird insbesondere die Sanierung des Putzes und des Mauerwerks der ehemaligen Klosteranlage. „Die Klosterruine Limburg in Bad Dürkheim ist eines der größten und bedeutendsten Denkmäler mittelalterlicher Baukunst in Deutschland. Außerdem ist das Gebäude in einen herausragenden Landschaftsgarten des 19. Jahrhunderts eingebettet. Damit die Besucherinnen und Besucher noch lange Freude an diesem herausragenden Kulturdenkmal haben, unterstützen wir dessen Sanierung und Erhaltung gerne mit 330.000 Euro aus der rheinland-pfälzischen Denkmalförderung“, sagte der für das kulturelle Erbe zuständige Innenminister Michael Ebling.

Insgesamt erhält die Stadt Bad Dürkheim als Eigentümerin der Klosterruine Fördermittel von rund 830.000 Euro. Neben den 330.000 Euro aus Landesmitteln sind darin auch etwa 500.000 Euro aus Mitteln des Bundes enthalten. „Rheinland-Pfalz verfügt über einen reichen Schatz an historischen Kulturdenkmälern aus allen Epochen, darunter sieben UNESCO-Welterbestätten. Die Landesregierung unterstützt die Eigentümerinnen und Eigentümer mit der Landesdenkmalpflege sehr gerne fachlich und finanziell bei der Bewahrung ihrer Kulturdenkmäler“, so der Innenminister. „Damit schützen wir unsere Kulturschätze und tragen zu einem lebenswerten Rheinland-Pfalz bei. Das kommt nicht nur den Menschen zugute, die hier leben, sondern macht Rheinland-Pfalz auch zu einem attraktiven und spannenden Reiseziel für Besucherinnen und Besucher von nah und fern.“ Im Jahr 2024 unterstützt das Land Rheinland-Pfalz kommunale, kirchliche und private Eigentümerinnen und Eigentümer von Kulturdenkmälern mit insgesamt voraussichtlich rund 4 Millionen Euro aus dem Denkmalförderungsprogramm.