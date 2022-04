Denis Kudla ringt wieder für den VfK 07 Schifferstadt. Der 27 Jahre alte Bronzemedaillen-Gewinner bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 sowie Tokio 2021 im griechisch-römischen Stil kehrt damit nach fünf Jahren wieder zu seinem Heimatverein zurück. Kudla hatte die vergangenen fünf Jahre für Nackenheim in der Bundesliga gerungen. Der Aufstieg des VfK 07 in die Zweite Liga war für Kudla Anlass zur Rückkehr – zumal der Vize-Weltmeister 2017 immer noch Schifferstadt lebt.