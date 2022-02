Englische Floskeln gelten als cool, Deutsch scheint vielen nur noch peinlich zu sein. Der englisch-deutsche Mischmasch in Werbung und Finanzwelt soll Professionalität darstellen. Muss das sein? Eine kritische Betrachtung.

Globalesisch im Shutdown

Das neue Umwelt-Ressort der „Zeit“ nennt sich Green , die CDU veranstaltet für ihre Mitglieder, Baden-Württemberg preist sich in einer Imagekampagne, die internationale Fachkräfte anlocken soll, als „“ an – offenbar eine konsequente Weiterentwicklung des früheren Slogans „Wir können alles außer Hochdeutsch“. Außenstehende könnten meinen, die Deutschen hätten sich dazu verpflichtet, in einem kollektiven Sprachkurs Wort für Wort ihrer Sprache zu anglisieren. „Wer Prestige demonstrieren will, nimmt eher das Englische, das für viele mehr wert zu sein scheint“, sagt Helga Kotthoff, Professorin für Germanistische Linguistik an der Universität Freiburg.

