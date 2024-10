Die Eulen Ludwigshafen haben am Samstag die Zweitliga-Partie bei der HSG Nordhorn-Lingen 25:28 (13:12) verloren. Bis zur 40. Minute waren die Eulen die bessere Mannschaft, dann machten sie zu viele Fehler und die Gastgeber zogen Mitte der zweiten Halbzeit erstmals auf drei Tore davon. Die Eulen kämpften, aber sie vergaben mehrmals die Chance, auf ein Tor heranzukommen. HSG-Keeper Kristian van der Merwe hielt klasse. Er kam auf 20 Paraden. Bei den Gästen fehlte Top-Spieler Mex Raguse, der sich am Mittwoch in Dessau an der Kniekehle verletzte. Nicolas Waldvogel vertrat ihn. Torhüter Ziga Urbic, für Mats Grupe zwischen den Pfosten, zeigte eine gute Leistung.