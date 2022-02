Krieg in der Ukraine: Dritter Tag

Die russischen Streitkräfte versuchen weiter, in die ukrainische Hauptstadt Kiew vorzudringen; Deutschland hat Waffenlieferungen an die Ukraine genehmigt. Alles Aktuelle zur Ukraine-Krise gibt es in unserem Liveblog.

Internationale Helfer versuchen, die ukrainische Zivilbevökerung zu unterstützen, doch an einigen Stellen im Land sind sie selbst auf der Flucht. Zum Artikel

RHEINPFALZ-Chefredakteur Michael Garthe skizziert in seinem Leitartikel die Aussichten für Deutschland und die Welt – sie sind düster. Zum Artikel

In Rheinland-Pfalz, Deutschland und Europa haben Tausende gegen den Krieg demonstriert. Zum Artikel

Feuerwehrmann beim Absichern von Unfallstelle überfahren

Ein 28 Jahre alter Feuerwehrmann ist bei einem Einsatz an einem Unfallort selbst zum Unfallopfer geworden und an seinen Verletzungen gestorben. Zum Artikel

Corona-Protestierer wollen „Fasnachtsumzug“ veranstalten

Die Mainzer Fasnachtsvereine haben ihren traditionellen Rosenmontagsumzug längst abgesagt. In die Lücke wollen nun Gegner der Corona-Maßnahmen springen. Worauf sich Polizei und Ordnungsamt nun einstellen müssen. Zum Artikel

Nickerchen auf dem Standstreifen: Führerschein weg

Ein Nickerchen hat eine Autofahrerin im Kreis Germersheim am Freitagabend den Führerschein gekostet. Das Problem: Die 28-Jährige war laut Polizei auf dem Standstreifen der B9 bei Schwegenheim am Steuer eingeschlafen. Zum Artikel

Auffrischungs-Impfung: Der Schutz lässt nach

Nur vier Monate soll der Booster schwere Covid-Verläufe bei Älteren verhindern, zeigt eine Auswertung. Doch man darf nicht nur auf die Antikörper schielen, warnen Forscher. Das Immunsystem kann mehr. Zum Artikel

FCK dreht Spiel gegen Verl und siegt

Der anfangs schwache FCK hat die die Heimpartie gegen den forschen Außenseiter SC Verl noch gedreht. Ein Traumtor von Marlon Ritter sicherte den Sieg. Zum Artikel

Tierethiker: Zoos sollen viel weniger Tiere halten

Seit Jahresbeginn dürfen in Deutschland keine Eintagsküken mehr getötet werden. Nun fragen sich Zoos, Greifvogelstationen oder Falkner, womit sie ihre Tiere gut und günstig füttern sollen. Die Lösung: Viel weniger Tiere halten, meint der Tierethiker Björn Hayer von der Uni Landau im Gespräch mit Martin Schmitt. Zum Artikel

Fanausschreitungen beim Fußball: Ein zunehmend schmaler werdender Grat

Wann ist die Grenze vom ausgelassenen Fußballfest zum Krawall überschritten? Jetzt, wo wieder mehr Zuschauer zu den Spielen dürfen, zeigt sich: Ziemlich schnell. Erste Vorfälle hat es schon wieder gegeben. Zum Artikel