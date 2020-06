Jeweils rund 400 Menschen haben in Mannheim und Karlsruhe am Samstagnachmittag gegen Rassismus demonstriert.

Nach Angaben der Veranstalter liefen ab 14 Uhr in Mannheim rund 400 Menschen vom Schlossplatz über die Breite Straße zum Alten Messplatz. Der Zug habe am Ende rund 600 Teilnehmer gehabt. Die Demonstration stand unter dem selben Motto wie die am 6. Juni, die als „Silent Demo“ – also „Stille Demo“ – angesetzt war. Anlass für diese war der Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis Ende Mai, die Demonstrationen richten sich nach Angaben der Veranstalter aber auch gegen Polizeigewalt in Deutschland.

Auch an der Demonstration in Karlsruhe auf dem Stephansplatz sollen rund 400 Menschen teilgenommen haben, allerdings stammt diese Zahl von der Polizei. Die Demo, die um 13 Uhr begann, stand unter dem Motto „Kein Platz für Rassismus“. Zu einer Gegendemonstration unter dem von Rechtsextremisten geprägten Motto „All lives matter“ („alle Leben zählen“) kamen laut Polizei rund 50 Personen.

Die Polizei sprach von einem insgesamt friedlichen Verlauf in Karlsruhe. Es habe vier vorläufge Festnahmen wegen Körperverletzung gegeben, von einem Teilnehmer der antirassistischen Demonstration sei ein Plakat beschlagnahmt worden, weil es Polizisten gegenüber pauschal beleidigend gewesen sei. Bei einem Teilnehmer der kleinen rechten Demonstration sei eine Hiebwaffe gefunden worden, was einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz darstelle. Nach der Demonstration habe es außerdem eine Auseinandersetzung zwischen sieben Personen gegeben, woraufhin sechs vorläufig festgenommen worden seien.

Auch in anderen Städten gab es am Samstag Demonstrationen geben Rassismus und Polizeigewalt.