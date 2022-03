Größte Friedensdemo in der Region

Es kamen über 10.000: Mit einer beeindruckenden Friedensdemo haben am Samstag viele Kurpfälzer ihre Solidarität mit der Ukraine gezeigt. Allein aus Ludwigshafen kamen über 1200 Menschen über die Brücke zum Mannheimer Schloss. Zum Artikel; zum Liveblog

Spätschicht mit Zeugin Malu Dreyer

Im Untersuchungsausschuss „Flutkatastrophe“ macht sich Unmut breit. Zumindest bei der CDU-Opposition. Grund ist der Zeitplan am 8. April, an dem die Ministerpräsidentin vernommen wird. Zum Artikel

Anhänger-Blitzer: Junge Pfälzer müssen vor Gericht

Die Hersteller-Firma der gefürchteten Anhänger-Blitzer weiß weltweit nur von einem einzigen Fall, in dem Angreifer so ein Tempomessgerät trotz dessen Panzer-Hülle zerstört haben: bei einem Brandanschlag vor knapp zwei Jahren in der Pfalz. Nun wird drei jungen Männern der Prozess gemacht. Zum Artikel

Dehnfugenbrand hält Feuerwehr in Atem

In Wörth mussten am Freitag acht Wohnungen evakuiert werden. Nach eineinhalb Tagen gab die Feuerwehr am Sonntagmittag Entwarnung. Zum Artikel

FCK: Prellungen und schwere Gehirnerschütterung

Keine Brüche, zum Glück – und dennoch schmerzhafte Erinnerungen an das Drittliga-Spiel des 1. FC Kaiserslautern beim VfL Osnabrück für René Klingenburg. Zum Artikel

Pirmasenser muss Abnehm-Camp verlassen

In Woche zehn von „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ kämpft Sven Knieriemen aus Pirmasens weiter gegen seine Pfunde. Trotz Durchhaltevermögen und Kampfgeist reicht es für den 40-Jährigen in dieser Woche nicht, um mit seinem Ergebnis auf der Waage in die nächste Runde zu kommen. Zum Artikel

Pollen im Anflug

Bei Allergikern juckt es zunehmend in der Nase. „Schuld“ ist das schöne Wetter. Klima-Palatina aus Maikammer prognostiziert Sonne bei Temperaturen um die 10 Grad für den März. Frühlingserwachen ist auch bald in Sicht. Zum Artikel