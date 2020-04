Trotz der weitreichenden Einschränkungen durch das Kontaktverbot in der Corona-Krise haben am Mittwochnachmittag in Heidelberg laut einem Augenzeugenbericht rund 250 Menschen vor dem Gebäude der Kriminalpolizeidirektion demonstriert. Anlass sollen die Ereignisse rund um eine Heidelberger Anwältin sein, die in der vergangenen Woche ihrerseits zu einer Demonstration gegen die Einschränkungen durch das Kontaktverbot aufgerufen hatte. Die Frau habe um 13 Uhr einen Anhörungstermin bei der Polizeibehörde gehabt, heißt es. Wer zu der – wahrscheinlich derzeit illegalen – Demonstration am Mittwoch aufgerufen hat, ist noch nicht klar.

Die Frau war am Ostersonntagabend in die Heidelberger Universitätsklinik gebracht worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft der RHEINPFALZ bestätigten. Zuvor sei sie von Polizisten auf einer Heidelberger Straße angetroffen worden. Sie habe geäußert, verfolgt zu werden, und einen verwirrten Eindruck gemacht. Einen Zusammenhang zwischen den Ermittlungsverfahren, die wegen ihres Demonstrationsaufrufs aufgenommen worden waren, und dem Aufenthalt in der Klinik dementierten die Behörden.

Nach dem Vorfall warf die Anwältin der Polizei vor, sie verletzt zu haben. Am Mittwochnachmittag wandte sie sich laut dem Augenzeugenbericht an die Demonstrierenden und erklärte, sie habe diese Aussage zurückgezogen und sich bei der Polizei entschuldigt. Ihre Verletzungen habe sie sich bei einem Sturz vom Fahrrad zugezogen.