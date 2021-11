Nach ihrer schmerzlichen Niederlage bei der Gouverneurswahl in Virginia haben die US-Demokraten den Bundesstaat New Jersey knapp verteidigen können. US-Medien riefen den demokratischen Amtsinhaber Phil Murphy am Mittwochabend (Ortszeit) zum Sieger des äußerst knappen Rennens aus. Er kam am Donnerstag nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmen auf 50,3 Prozent. Er lag damit rund 35.000 Stimmen vor seinem republikanischen Herausforderer Jack Ciattarelli.

Mit dem knappen Sieg ersparte Murphy den Demokraten von Präsident Joe Biden nach der Wahlschlappe in Virginia am Dienstag eine weitere Niederlage. Murphy war in Umfragen als klarer Favorit gehandelt worden. Das knappe Ergebnis sei daher eine Überraschung, sagte der Professor für Politikwissenschaft an der Rutgers Universität in New Jersey, Saladin Ambar. In den Umfragen habe Murphy einen Vorsprung von acht bis zwölf Punkten auf Ciattarelli gehabt.

Bei der Wahl im Jahr 2017 hatte Murphy 56 Prozent der Stimmen geholt. Er ist der erste demokratische Gouverneur seit 1977, der im Amt bestätigt wurde.