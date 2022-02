Laut Bertelsmann-Stiftung ist die Demokratie weltweit in Gefahr. Erstmals seit 2004 verzeichne der Transformationsindex (BTI) mehr autokratische als demokratische Staaten, heißt es in dem am Mittwoch in Gütersloh vorgestellten Bericht. Die Stiftung erhebt seit 2004 alle zwei Jahre die politischen und wirtschaftlichen Trends in Entwicklungs- und Transformationsländern. Von den aktuell 137 untersuchten Staaten stuft der BTI 70 als Autokratien und nur 67 als Demokratien ein. Mehr zum Thema lesen sie hier.