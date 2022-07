Ahrtal-Flut: Betroffene demonstrieren in Mainz

Rund 350 Betroffene der Flutkatastrophe im Ahrtal haben am Samstag bei einer Demonstration in Mainz ihren Unmut über stockenden Wiederaufbau, zu langsame Hilden und andere Probleme kundgetan. Zum Artikel

Ahrtal-Untersuchungsausschuss: Der Innenminister als „Tourist“

Ob Landrat Pföhler in der Flutnacht überfordert war und wie negativ der Besuch von Roger Lewentz wahrgenommen wurde, darum ging es im Untersuchungsausschuss des Landtags. Zum Artikel

Warum die Bundesjugendspiele abgeschafft werden sollten

Nun laufen, springen und werfen die Schüler wieder: bei den Bundesjugendspielen. Sie kämen so in Bewegung, lernten den Umgang mit Sieg und Niederlage, sagen Befürworter. Stimmt das? Nein. Denn mit Freude am Sport hat das alles nichts zu tun, meint RHEINPFALZ am Sonntag-Redakteur Andreas Schlick. Zum Artikel

Sport als Bewältigungstrategie: „Vor dem Poledance-Studio weinte ich“

Poledance ist als Sport populär geworden – besonders in der Ukraine. Ein geflüchtetes Mädchen und eine Frau aus dem vom Krieg erschütterten Land finden beim Training an der Stange einen winzigen Teil ihres alten Lebens wieder. Zum Artikel

Mehr Rente ab Juli: Muss ich jetzt Steuern zahlen?

Die gesetzlichen Renten steigen zum 1. Juli so stark wie lange nicht mehr. Bei vielen Rentnerinnen und Rentnern löst das nicht nur Freude aus: Sie befürchten, erstmals steuerpflichtig zu werden. Doch dem wirkt ein anderer Effekt in vielen Fällen entgegen. Zum Artikel

In acht Schritten zu einem erholsamen Urlaub mit Kindern

Der gemeinsame Urlaub mit Kindern soll die schönste Zeit des Jahres sein. Wir zeigen Ihnen, wie Sie als Familie entspannt auf Reisen gehen – und wie dabei alle auf ihre Kosten kommen. Zum Artikel

Essen aus dem Bioreaktor: Das Tank Food

Umwelt- und klimafreundlich sollen Lebensmittel künftig sein, ohne Tierleid und lokal erzeugt. Spezialisierte Mikroorganismen, die menschliche Nahrung erzeugen, könnten die Lösung sein. Doch so einfach ist es nicht. Zum Artikel

Vor 45 Jahren wurde die erste Kuseline gewählt

Seit 1977 schreiben junge Frauen die Erfolgsgeschichte zuverlässig fort. Schon die ersten Repräsentantinnen des Kuseler Landes ließen den Begriff Kuseline rasch über Kreisgrenzen hinaus bekannt werden. Jahrzehnte später ist die Attraktivität des Amts offenbar ungebrochen. Zum Artikel