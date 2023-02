Querdenker darf nicht auftreten

Bei einer Querdenker-Kundgebung in Landau hat die Stadtverwaltung vor Kurzem ein Redeverbot für einen Teilnehmer erlassen und die Anzahl der Trommeln begrenzt. Um wen ging es dabei, und wie kann man eine solche Einschränkung der Demonstrationsfreiheit begründen? Zum Artikel

Während des Heimspiels: Einbruch bei FCK-Profi

Während René Klingenburg und seine Frau am Samstag beim Heimspiel der Roten Teufel gegen die SpVgg Greuther Fürth weilten, haben Einbrecher das nur einen Steinwurf vom Fritz-Walter-Stadion entfernt gelegene Zuhause der beiden durchwühlt und das Paar ausgeraubt. Zum Artikel

„Ich will euch nie wiedersehen!“

Eltern fallen oft aus allen Wolken, wenn die eigenen Kinder den Kontakt abbrechen. Doch die Betroffenen haben meist einen langen Leidensweg hinter sich. Was sind die Gründe? Und kann eine Annäherung wieder gelingen? Zum Artikel

Kohlenhydrate oder Proteine?

Müssen sich Fußballer anders ernähren als Langstrecken-Läufer? Worauf müssen Kraftsportler achten, und was ist die beste Ernährungsform für Hockey Spieler und Judokas? Wenn es um die optimale Ernährung bei den verschiedenen Sportarten geht, gibt es einiges zu beachten. Zum Artikel

Literatur und Natur beim Buga-Campus

Der Mannheimer Buga-Campus soll zum naturnahen Lernort werden und bietet ab Mitte April ein vielfältiges Programm mit über 2000 Veranstaltungen. Als Partner ist auch die Stadtbibliothek mit im Boot – und verspricht jede Menge Highlights für Groß und Klein. Zum Artikel

Böse Nacht – Was tun gegen Durchschlafstörungen?

In Deutschland leiden schätzungsweise fünf Millionen Menschen an einer der zahlreichen Arten von Schlafstörungen. Diese können in Schlaflabors wie dem am Pfalzklinikum in Klingenmünster behandelt werden. Zum Artikel

Demonstranten fordern Schließung der US-Airbase Ramstein

Rund 2500 Menschen haben nach Angaben der Polizei am Sonntag gegen die US-Luftwaffenbasis im pfälzischen Ramstein protestiert. Zum Artikel

Wenn die Hausbatterie Ladehemmung hat

Hausbatterien speichern den überschüssigen Strom vom Dach und erhöhen die eigene Unabhängigkeit. Doch Vergleichstests zeigen: Das kann gewaltig ins Auge gehen. Die Branche hat Serviceprobleme und hält nicht immer die Qualität, die sie verspricht. Zum Artikel

Nachhilfe: Nicht jeder Freizeit-Pauker kann es

Immer mehr Schüler nehmen privat Zusatzunterricht. Doch bei der Wahl der Extra-Schule sollten Eltern genau hinsehen. Zum Artikel

Auto überschlägt sich mehrmals – 17-Jähriger schwer verletzt

Ein 17-jähriger Beifahrer ist bei einem Autounfall in Dannenfels im Donnersbergkreis schwer verletzt worden. Auch der 19 Jahre alte Fahrer erlitt Blessuren. Zum Artikel

Überfülltes Auto kommt von Straße ab – acht Verletzte

Ein mit acht Menschen überfülltes Auto ist in der Nacht zum Sonntag in Idar-Oberstein von der Straße abgekommen. Alle Insassen wurden verletzt. Alle acht Insassen wurden verletzt. Ärger bekommt der Fahrer aber nicht nur wegen der vielen Leute in seinem Auto. Zum Artikel

35-Jähriger beißt Polizisten in Daumen

Die Polizei wollte in Pirmasens am Sonntagmorgen einen Betrunkenen kontrollieren, der Autos beschädigt haben soll. Dagegen wehrte er sich auf unappetitliche Weise. Zum Artikel