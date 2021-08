Das Demenznetzwerk Donnersberg hat die Aufgabe, eine gute Versorgung von Demenzkranken zu fördern und deren Angehörige zu stärken. Mit einem Pflegekurs will das Netzwerk ihnen jetzt Hilfestellung im Umgang mit den Erkrankten geben. Der Kurs soll die verschiedenen pflegerischen Themenschwerpunkte und das Zusammenleben mit Demenzkranken betrachten und umfasst mehrere Einheiten in Theorie und Praxis. Es werden Kenntnisse vermittelt und vertieft, die zur Pflege in der häuslichen Umgebung notwendig oder dabei hilfreich sind. Dem Erfahrungsaustausch kommt dabei große Bedeutung zu. Interessierte können sich bei der Sozialstation melden unter 06361-92900.