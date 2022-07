Der Speyerer Dekan Markus Jäckle bewirbt sich um die Nachfolge von Oberkirchenrat Manfred Sutter bei der Evangelischen Kirche der Pfalz, die ihren Sitz in Speyer hat. Wie der Evangelische Pressedienst (epd) mitteilt, ist Jäckle der einzige Bewerber um die Stelle. Die Kirchenregierung werde im September über die Zulassung zur Wahl auf der Herbsttagung der pfälzischen Landessynode entscheiden. Zum Geschäftsbereich von Sutter gehört unter anderem die Diakonie. Er verantwortet aber auch die Bereiche Ökumene, Kirchenmusik sowie Gottesdienste, Liturgie und Gesangbuch.

Jäckle ist 56 Jahre alt und wurde im April 2013 zum Speyerer Dekan gewählt. Zuvor war er als Pfarrer in Ebertsheim im Leiningerland tätig. Jäckle war auch als Nachfolger von Kirchenpräsident Christian Schad im Gespräch, hatte eine Kandidatur aber vor der Wahl im September 2020 zurückgezogen, so epd.

Geboren wurde Jäckle in Aalen in Baden-Württemberg. Aufgewachsen ist er in Konstanz und Stuttgart-Bad Cannstatt in einem Pfarrhaushalt. 1995 schloss er sein Theologiestudium an der Universität Heidelberg mit dem Fakultätsexamen ab. Parallel zum Studium hat er eine Gesangsausbildung absolviert und nahm nach dem Examen an Meisterkursen an der Bachakademie Stuttgart teil. Anschließend arbeitete er als freischaffender Sänger mit einem Schwerpunkt auf Bachs Oratorien und Passionen. Ab 2003 absolvierte Jäckle sein Vikariat in der pfälzischen Kirchengemeinde Schwegenheim. 2006 trat er seine erste Pfarrstelle in Ebertsheim an. Jäckle ist verheiratet und hat einen Sohn.