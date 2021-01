Eine Spaziergängerin hat am Sonntagmittag gegen 13 Uhr völlig erstaunt im See „Am Paradiesgarten“ in Deidesheim zwischen den Seepflanzen im Wasser den Kopf eines Krokodils entdeckt. Sie meldete dies der Polizeiinspektion in Haßloch. Die Beamten fanden eine täuschend echt aussehende Attrappe vor und bargen sie. „Eine Gefahr für die Allgemeinheit bestand demnach nicht“, betont die Polizei. Jemand habe sich offensichtlich einen aufsehenerregenden Scherz erlaubt.