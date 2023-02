Das Land Rheinland-Pfalz will den Abschnitt des Rheinhauptdeichs zwischen Reffenthal und Kollerstraße bei Otterstadt neu bauen und nicht an der bisherigen Stelle ertüchtigen. Es argumentiert mit dem Hochwasserschutz und hält damit an seinen Plänen fest, die in Otterstadt umstritten sind. Die Gemeinde und Landwirte haben bis vor das Oberverwaltungsgericht geklagt.

