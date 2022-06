Die Gastronomie in Rheinland-Pfalz muss nach Auffassung des Branchenverbandes Dehoga die gestiegenen Kosten für Lebensmittel, Energie und Personal „in voller Höhe“ an die Kunden weitergeben. Der Landesvorsitzende Gereon Haumann warnte die Wirte vor einem „ruinösen Preiskampf“, den sie nicht gewinnen könnten, weil die Kassen vieler Betriebe nach den coronabedingten Schließungen leer seien.

Von Überlegungen in der Branche, die gestiegenen Kosten nicht über die Speisekarte, sondern beispielsweise über eine Art „coperto“ nach italienischem Vorbild weiterzugeben - also eine Pauschale für Eindecken und gereichtes Brot - hält Haumann nichts. „Das ist ein mutloses Ablenkungsmanöver“, sagte er. Die Gäste könnten ihre „Wertschätzung“ für ihre Wirtinnen und Wirte zeigen, indem sie auch bei Preiserhöhungen weiter in die Lokale kämen, sagte er weiter. Wenn die Menschen dazu nicht bereit seien, werde es flächendeckend dazu kommen, dass Restaurants, Gaststätten und Lokale schließen müssten.