Fünf Tage nach dem 0:1 beim FC St. Pauli und der ersten Auswärtsniederlage der Saison muss Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern abermals reisen. Am Freitagabend gastiert die Elf von Cheftrainer Dirk Schuster beim SC Paderborn (18.30 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de). Die Ostwestfalen haben nach der Winterpause sämtliche drei Ligapartien gewonnen und wie der FCK insgesamt 35 Punkte verbucht. Dank des besseren Trefferverhältnisses belegen sie Rang vier. Beide Mannschaften haben zwei Punkte Rückstand auf den 1. FC Heidenheim. Mit einem Erfolg können die Roten Teufel sich vorübergehend bis auf Rang drei nach vorne schieben.

In Philipp Klement, Robin Bormuth, Marlon Ritter und Ben Zolinski kehren gleich vier Spieler des FCK an eine frühere Wirkungsstätte zurück. Der SC Paderborn ist die Tormaschine der Liga. 44 Treffer stehen in der Bilanz. „Diese Truppe kennt nur eine Richtung, und die ist nach vorne. Die Mannschaft spielt brutal offensiv, sehr aktionsreich, völlig egal, ob sie 0:2 zurückliegt oder führt“, sagt FCK-Trainer Dirk Schuster: „Wir müssen in der Defensive ganz sauber arbeiten.“

Die Quote angekommener Pässe lag seitens des FCK beim Spiel auf St. Pauli bei mageren 58 Prozent. Mit einer solchen Qualität war es unmöglich, konstruktiv eigene Angriffe zu initiieren. „Das war unterirdisch, ein ganz wunder Punkt“, sagt Schuster, „da wähnten wir uns schon einen Schritt weiter“. Laut Schuster stehen für die Partie in Paderborn alle Profis zur Verfügung. Mindestens 2400 Fans werden den FCK vor Ort unterstützen.