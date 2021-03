Eine defekte Klärpumpe war die Ursache für Qualm, der am Freitagnachmittag aus einem Gullydeckel im Bereich des Friedensdenkmals in Edenkoben aufstieg. Besorgte Bürger hatten zuvor die Polizei alarmiert, die sich daraufhin ein Bild vor Ort machte. Die hinzugerufene Feuerwehr hob den Gullydeckel aus und stellte fest, was die Ursache für die Rauchentwicklung ist. Die defekte Pumpe wurde abgestellt und die zuständigen Dienste verständigt. Schaden entstand ansonsten keiner.