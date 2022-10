Schock in der Kita Nord in Ludwigshafen: Im Altbau ist die Deckenkonstruktion eingestürzt und massiv beschädigt. Aktuell ist dort keine Kinderbetreuung mehr möglich. Die Stadtverwaltung will nun sicherheitshalber zahlreiche weitere Gebäude überprüfen. Mehr über die Hintergründe lesen Sie hier.

Die Vorbereitungen für die Bundesgartenschau (Buga) 2023 in Mannheim schreiten voran. Sichtbarer Ausdruck dafür ist der gerade gelungene Einbau des Panoramastegs, der den künftigen Buga-Besuchern einen einzigartigen Blick über den See und das Biotop in der Au hinweg zum Neckar und den Umrissen der Großstadt verspricht. Hier erfahren Sie mehr.

Die Erdölförderung in Speyer darf ausgeweitet werden, wenn nicht noch jemand dagegen klagt. 2500 Kubikmeter Nassöl pro Tag könnten künftig produziert werden. Wie realistisch dieser Wert ist, lesen Sie hier.

Geselliger Treffpunkt und „zweites Wohnzimmer“: Seit 40 Jahren steht Wirtin Rosi Leistner in ihrer Kultkneipe Vertiko in Limburgerhof hinter dem Tresen. Ebenso lange ist so mancher regelmäßig zu Gast bei „der Rosi“. Warum die Kneipe so beliebt ist, erfahren Sie hier.

Ein Leben ohne Motorsport kann sich Denis Petermann nicht vorstellen. Der leidenschaftliche Fotograf aus Frankenthal ist fast jedes Wochenende auf irgendeiner Rennstrecke anzutreffen. Immer dabei: seine beiden Kameras. Wie für den 41-Jährigen aus dem Hobby viel mehr geworden ist, lesen Sie hier.