Planwagenfahrten gehören zur Pfalz. Doch Anbieter fürchten, dass es damit bald vorbei sein könnte. Grund ist ein Schreiben einer Behörde an die Kommunen. Es geht mal wieder um Auflagen.

Wer Berlin aus einer ganz eigenen Perspektive kennenlernen möchte, steigt in eines der vielen Touristenboote auf der Spree. Wer wiederum sehen möchte, was die Weinregion Pfalz zu bieten hat, für den empfiehlt sich eine Planwagenfahrt. Mit den Anhängern geht es, gezogen von Traktoren oder Pferden, raus in die Weinberge, dazu gibt es Infos über die Region und die Winzerkunst, meist bei Wein und Pfälzer Hausmannskost. Zum Wohl, die Pfalz.

Doch dieses Pfalz-Gefühl ist zumindest aus Sicht einiger Anbieter solcher Fahrten in Gefahr.