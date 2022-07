Angeklagter rühmte sich seiner Kopfschüsse bei der Jagd

Im Kuseler Polizistenmord hat heute wieder der Hauptangeklagte ausgesagt und weitere Einblicke gegeben, wie wichtig ihm die Jagd war und was er dabei empfand.

Boris Johnson tritt als Parteichef zurück

Der britische Premierminister Boris Johnson ist als Chef seiner Konservativen Partei zurückgetreten. Er wolle aber als Regierungschef weitermachen, bis ein Nachfolger gewählt ist, sagte Johnson am Donnerstag in London. Zum Artikel

Pfälzer Wetterexperte: Zweite Hitzewelle steht vor der Tür

Diese Woche können Dachgeschossbewohner noch gut aushalten. Heftig wird es demnächst wieder, wenn die zweite Hitzewelle über die Pfalz zieht. Die „Hundstage“ bringen statistisch gesehen die höchsten Temperaturen des Jahres. Zum Artikel

Grundsteuer: Alles, was Sie als Hausbesitzer jetzt wissen müssen

Sie haben Fragen zur neuen Grundsteuer? Die RHEINPFALZ hat hierzu die wichtigsten Artikel der vergangenen Wochen gesammelt. Zum Artikel

Keine Gebühr auf Kerosinablässe

Zum zweiten Mal binnen vier Wochen hat der Landtag in Mainz am Donnerstag auf Antrag der Freien Wähler über Kerosinablässe debattiert. Was die Regierung der Opposition entgegenhält. Zum Artikel

Unfall mit Aufsitz-Rasenmäher: Jugendliche lebensgefährlich verletzt

Zwei schwer verletzte Jugendliche: Das ist das Ergebnis einer übermütigen Fahrt zweier 15-Jähriger mit einem Rasenmähertraktor, der eigentlich nur für Gartenarbeiten vorgesehen ist, am Mittwoch in Thaleischweiler-Fröschen. Zum Artikel

Gegen Prozess-Ende: Entlastung für Jaguar-Fahrer

Mit einer überraschenden Wendung hat am Donnerstag die Schlussphase im Prozess gegen einen 29-Jährigen begonnen, der im September 2020 zwischen Weisenheim am Berg und Kirchheim (Kreis Bad Dürkheim) mit stark überhöhter Geschwindigkeit einen Unfall verursacht und so den Tod zweier Frauen und eines Kleinkinds verschuldet hat. Zum Artikel

Weltkriegsbombe entdeckt: Entwarnung am Abend

Die zweite Fliegerbombe innerhalb weniger Wochen ist am Donnerstag in Mannheim gefunden worden. Während der Entschärfung mussten 2000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Zum Artikel