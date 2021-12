Der südpfälzische Bäckermeister Claus Becker schließt zum Jahresende sein Fachgeschäft in Frankweiler. Der Personalmangel in der Branche sei zu groß, um den Laden weiterführen zu können. Zudem hatte der Brotsommelier in den vergangenen Monaten deutliche Umsatzverluste hinnehmen müssen, die auf Corona und den damit zusammenhängenden Einschränkungen zurückzuführen seien. Schließlich sei aktuell wegen der geltenden 2G-plus-Regel in Innenräumen von Cafés keine Bewirtung von Gästen möglich, da sie sich nicht extra für eine Tasse Kaffee testen lassen würden.

