Der lang anhaltende Regen hat für Überschwemmungen in Kollweiler (Kreis Kaisersalutern) gesorgt. Der Damm an den Weihern am Grillplatz drohte zu brechen, Straßen mussten teilweise gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilt, hat sich die Lage aber mittlerweile gebessert.

Regenrückhaltebecken seien voll gelaufen, und dann sei das Wasser über die Ufer getreten und habe Straßen überschwemmt, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Westpfalz mit. Die Feuerwehr habe dann angefangen, alles abzupumpen, das Technische Hilfswerk half mit. Da das Wasser so schnell gestiegen sei, habe es zunächst kritisch ausgesehen, sagt die Polizeisprecherin. Also gab es eine Meldung über Katwarn. Nach Angaben der Polizei hat es aber bis zum Dienstagnachmittag keine größeren Schäden gegeben, es seien keine Keller vollgelaufen, allenfalls einige Gärten überschwemmt worden.