Der Dauerkarten-Verkauf für die Saison 2024/25 ist beim 1. FC Kaiserslautern in vollem Gange. Besser gesagt: Er steht kurz vor dem Abschluss.

Noch bis Donnerstag haben Fans des 1. FC Kaiserslautern die Möglichkeit, sich mit einer Dauerkarte für die anstehende Spielzeit auszustatten. Das teilt der Club in einem „letzten Aufruf“ auf seiner Webseite mit. Der Dauerkartenverkauf ende mit Bekanntgabe des Spielplans für die neue Saison in der Zweiten Bundesliga. Und dieser soll eben am Donnerstag verkündet werden. Etwas mehr als 27.900 Dauerkarten seien bislang über die Ladentheke gegangen, so der FCK. Über den Verkauf der Tageskarten wolle man „zeitnah“ nach Bekanntgabe des Spielplans informieren.

Keine Tickets auf Westtribüne verfügbar

Man arbeite derzeit am Versand der bereits bestellten Dauerkarten. „Wir bitten euch, noch ein wenig Geduld zu haben. Es werden alle Dauerkarten rechtzeitig eintreffen“, versichert der FCK. Der Zweitligist weist im Shop darauf hin, dass im Fanbereich auf der Westtribüne keine Dauerkarten mehr verfügbar seien.

Mit der Bekanntgabe des Spielplans für die neue Spielzeit wird dann auch klar, gegen wen der FCK in seine dritte Zweitligaspielzeit seit dem Wiederaufstieg 2022 startet. Fest steht hingegen der Gegner im DFB-Pokal. Am 17. August spielt das Team von Cheftrainer Markus Anfang beim FC Ingolstadt.