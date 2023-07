Die Arbeiten waren am Ende etwas teurer, wurden dafür aber drei Monate schneller erledigt als gedacht. Was zählt, ist, dass die Dauerbaustelle in der Edesheimer Ortsdurchfahrt passé ist. Statt bei herbstlichem Wetter konnte Ortschefin Sigrid Schwedhelm-Schreiner (am Mikro) mit zahlreichen Offiziellen und Interessierten im jetzigen Hochsommer auf das Ende des rund vier Millionen teuren Projektes anstoßen, das den Ausbau der Fahrbahn und die Erneuerung der Gehwege sowie Kanäle und Leitungen umfasste. Nach fast zwei Jahren heißt es für Tausende Verkehrsteilnehmer: wieder freie Fahrt auf der Landesstraße zwischen Landau und Edenkoben, keine Umleitung mehr über A65. Mancher Anwohner ärgert sich nun insgeheim über den wieder einsetzenden Verkehrslärm, es herrscht aber eher Freudenstimmung. Auch Anlieger der Seitenstraßen atmen auf. Sie sahen sich zeitweise als Leidtragende, wegen der höheren Verkehrsbelastung vor ihrer Haustür und der Raserei. Gewerbetreibende, etwa Winzer und Hotelière, hatten Touristen vermisst. Das ist vorbei. Lediglich an der neuen Ampel in Höhe der Total-Tankstelle wird Handlungsbedarf gesehen, da die Grünphase zu kurz sei.