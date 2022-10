Experten schlagen Alarm: Der Bedarf an elektrischer Energie von Rechenzentren in Deutschland ist immens hoch. Er liegt bei knapp 15 Terawattstunden pro Jahr. Dies entspricht in etwa dem gesamten Stromverbrauch des EU-Landes Slowenien mit seinen 2,2 Millionen Einwohnern. Das BASF-Stammwerk Ludwigshafen verbraucht im Vergleich sechs Terawattstunden Strom pro Jahr. Eine Terawattstunde entspricht einer Million Kilowattstunden, der gebräuchlichen Abrechnungseinheit auf Stromrechnungen. Der Jahresstrombedarf der deutschen Telekommunikationsnetze, also von Mobilfunk-, Fest und Breitbandkabelnetzen, beträgt weitere sieben Terawattstunden pro Jahr. Dies geht aus einem Bericht des beim Bundestag angesiedelten Büros für Technikfolgenabschätzung hervor. Die Experten fordern, dass die Rechenzentren und Kommunikationsnetze effizienter arbeiten sollen.

