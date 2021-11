Eine Datenbank über eine der ersten systematischen Deportationen von Juden wird am 11. November freigeschaltet. Konkret dokumentiert das Projekt die Verschleppung von über 6500 Juden aus Baden, dem Saarland und der Pfalz im Oktober 1940 in das Lager „Gurs“ bei den französischen Pyrenäen. Dabei werden erstmals die Autobiografien der Verschleppten mit historischen Forschungsergebnissen zusammengeführt, teilte das Landesarchiv Baden-Württemberg am Donnerstag in Karlsruhe mit. Viele der Deportierten kamen in Gurs oder später in den Vernichtungslagern Osteuropas zu Tode. Die Datenbank trägt den Titel „Gurs 1940. Die Deportation der jüdischen Bevölkerung aus Baden, der Pfalz und dem Saarland.“