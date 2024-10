Was Besucher des Spektakels am Sonntag in Neustadt beachten müssen.

Den Winzerfestumzug gibt es seit 1909. Inzwischen ist er der Höhepunkt des Deutschen Weinlesefests, das noch bis Montag gefeiert wird. Der Umzug startet am Sonntag um 13.30 Uhr. 100 Festwagen, Musikkapellen und Fußgruppen machen mit. Die Zugstrecke ist rund 2,8 Kilometer lang. Los geht es in der Landauer Straße, Höhe Moltkestraße. Der Zug löst sich nach seiner Runde durch die Innenstadt in der Von-der-Tann-Straße auf. Entlang der Strecke gibt es 23 Ausschankstellen. Ihre Bewirtung endet um 17 Uhr.

Speziell für Rollstuhlfahrer gibt es einen eigenen Bereich am Hetzelplatz. Wer dort einen Platz für sich und eine Begleitperson haben möchte, soll sich per E-Mail an stadtmarketing@neustadt.eu anmelden. Es wird auch wieder der schönste Umzugsbeitrag gekürt. Wer sich an der Vergabe des Publikumspreises beteiligen möchte, findet die Abstimmung unter www.neustadt.eu/winzerfestumzug.

Besucher des Winzerfestumzugs müssen ein bisschen aufpassen. Da rund 80.000 Zuschauer erwartet werden, empfiehlt die ausrichtende Tourist, Kongreß und Saalbau GmbH die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Vom Hauptbahnhof sind die Umzugsstrecke sowie die Haiselscher und der Jahrmarkt bequem zu erreichen. Ab 12.30 Uhr werden mehrere Straßen in der Innenstadt gesperrt, Umleitungen für die Durchgangsachsen werden eingerichtet. Gegen 18/18.30 Uhr sollen die Sperrungen aufgehoben werden. Auch im innerstädtischen Busverkehr gibt es zwischen 12 und 18.30 Uhr Einschränkungen und geänderte Haltestellen.

Bei den Haiselschern steigt von 16 bis 21 Uhr die After-Umzug-Party. Im Spiegelpalast auf dem Hetzelplatz gibt es ebenfalls Musik. Außerdem ist auch der Jahrmarkt geöffnet.