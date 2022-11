Vier Länder beenden Isolationspflicht

Vier Bundesländer haben sich darauf verständigt, die Isolationspflicht für Corona-Infizierte abzuschaffen. Es handelt sich um Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein, wie das baden-württembergische Gesundheitsministerium am Freitag in Stuttgart mitteilte. In Rheinland-Pfalz soll geprüft werden, ob die Isolationspflicht auch dort fällt. Zum Artikel

Rote Teufel zu Gast in Düsseldorf

Ausgerechnet am 11.11. muss der 1. FC Kaiserslautern zum letzten Spiel in der Hinrunde der Zweiten Fußball-Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf am Freitag antreten. Wir berichten im Liveblog.

Kernkraft: Bundestag stimmt Weiterbetrieb der drei Meiler zu

Der Bundestag hat den Weiterbetrieb der letzten drei deutschen Atomkraftwerke (AKWs) Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland bis Mitte April 2023 beschlossen. Zum Artikel

Kostenlose Ausflugsmöglichkeiten in der Pfalz

Aktuell muss an allen Ecken gespart werden. Auch bei Freizeitaktivitäten. Die RHEINPFALZ hat für den Herbst einige kostenlose Ausflugstipps gesammelt, bei der die ganze Familie Spaß haben kann. Zum Artikel

Im Alter von 87 Jahren: Schlumpf-Vater Abraham gestorben

Der niederländische Sänger Pierre Kartner wurde zunächst mit dem Lied über „Die kleine Kneipe“ berühmt. Doch beim ganz großen Durchbruch halfen die kleinen blauen Freunde. Zum Artikel

Braucht es für Weihnachtsstimmung Beleuchtung?

Erst heißt es, dass in Kaiserslautern keine Weihnachtsbeleuchtung angebracht wird, dann, dass es doch eine gibt – in abgespeckter Form. Zwei RHEINPFALZ-Redakteure beantworten die Frage: „Braucht es für Weihnachtsstimmung Beleuchtung in den Kaiserslauterer Straßen?“ denkbar unterschiedlich. Zum Artikel

Willersinn-Mord: Polizei überwacht freigelassenen Täter

Seit er Anfang Oktober aus der Untersuchungshaft freigelassen worden ist, steht ein vom Landgericht Frankenthal als Mörder und Vergewaltiger verurteilter 19-Jähriger unter Beobachtung von Beamten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und des Landeskriminalamts. Zum Artikel

Hacker-Angriff: Daten im Darknet hochgeladen

Daten, die beim Hacker-Angriff auf die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises gestohlen wurden, sind im Darknet hochgeladen worden. Darüber hat Landrat Clemens Körner (CDU) nun informiert. Zum Artikel

Pfälzer Schüler ist „Deutschlands bester Hacker“

Der Hacker-Angriff auf die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises hat vor Augen geführt, welche Gefahren Sicherheitslücken im IT-Bereich mit sich bringen. Mögliche Experten, die solche Lücken aufspüren könnten, bringen sich schon früh dafür nötige Fähigkeiten selbst bei. Einer davon kommt aus Speyer und hat nun als 16-Jähriger einen bundesweiten Wettbewerb gewonnen. Zum Artikel