Titelverteidigerin Emma Hinze hat das deutsche Finale bei der Bahnrad-WM für sich entschieden und die Goldmedaille im Sprint gewonnen. Die 24-Jährige setzte sich am Freitagabend im Vélodrome von Roubaix nach zwei Durchgängen gegen ihre drei Jahre jüngere Teamkollegin Lea Sophie Friedrich durch und holte damit nach Teamsprint-Gold den zweiten WM-Titel 2021. Schon im Vorjahr hatte Hinze bei der Heim-WM in Berlin Gold in dieser Disziplin erobert, in Tokio holte das Duo im Teamsprint gemeinsam Olympia-Silber.