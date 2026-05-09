Unterschiedlicher könnten die Gefühlslagen für die vier Pfälzer Mannschaften in der Fußball-Oberliga kaum sein. Während die U21 des 1. FC Kaiserslautern und der FK Pirmasens an der Tabellenspitze thronen, kassierten Arminia Ludwigshafen und der FC Dudenhofen im Abstiegskampf Rückschläge.

m Sechs-Punkte-Spiel gegen den FV 07 Diefflen unterlag Dudenhofen 1:3. Yannis Albrecht hatte in der vorletzten Minute die große Chance zum 2:2-Ausgleich, sein Kopfball aber verfehlte nur um Zentimeter das Ziel. Kurz darauf fiel die Entscheidung. Arminia Ludwigshafen verlor sein Heim spiel gegen Cosmos Koblenz 0:2. Wieso für beide Teams im Abstiegskampf aber noch immer alles drin ist, lesen Sie hier.

Im Tabellenkeller Spannung, an der Tabellenspitze ebenfalls? Davon geht jedenfalls Alexander Bugera, Trainer der U21 des FCK, aus. Sein Team gewann am Freitagabend 3:1 beim FV Engers und hat nun wieder drei Punkte Vorsprung vor dem FK Pirmasens. „Die Klub“ hatte zuvor 2:1 in Gonsenheim gewonnen. Drei Spiele sind noch zu absolvieren, der Meister steigt direkt in die Regionalliga auf. Der Zweitplatzierte muss in die Aufstiegsrunde.