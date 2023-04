So wie im Frühling die Erde erwacht, es grünt und blüht, soll auch unserer Serie „Am Wegesrand“ neues Leben eingehaucht werden. Denn jetzt sind wir alle wieder draußen unterwegs, und damit manche Entdeckung im Wald und an Wiesen kein Rätsel bleibt, erklärt uns Förster Volker Westermann, was es damit auf sich hat. Eine Serie zum Waldwissen sammeln. Zum Auftakt rollt der Wald uns den Blütenteppich aus.

Mehr zum Thema lesen Sie hier