„Sommer in der Stadt − Zu Gast in der Provence“ startet in die zweite Woche. Noch bis einschließlich 22. August ist das Gelände auf dem Schlossplatz geöffnet. Eintritt frei. Die Besucher können dort beispielsweise, Spezialitäten nach provenzalischem Vorbilde probieren, Boule spielen und sich am Lavendel-Aroma erfreuen.

Musik und Puppentheater

Zusätzlich gibt es Programm. Am Freitag tritt von 19 bis 22 Uhr das Duo „Voice 2 Voice“ auf, und am Samstag gastieren „3 of Us“ alias Katrin Seibert, Thomas Schneider und Klaus Reiter. Auch für die kleinen Besucher gibt es Unterhaltung: Am Sonntag präsentiert das Bliesgauer Puppentheater „Die neugierige Prinzessin“ (13 bis 14 Uhr) sowie „Die goldene Kugel“ (16 bis 17 Uhr) auf die Bühne. Das Gelände ist barrierefrei.