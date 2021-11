Der konservative Vordenker Andreas Rödder erläutert im Interview, was bei der Union in letzter Zeit schiefging und was die Partei nun anpacken muss.

Der Kern des Konservativen

Herr Rödder, Sie sind nicht nur Historiker, sondern auch CDU-Mitglied. Hand aufs Herz: Hätten Sie auch CDU gewählt, wenn Sie kein Mitglied wären?Sagen wir mal so, es hat etliche klassische CDU-Wähler gegeben, die bei dieser Bundestagswahl tatsächlich nicht die CDU gewählt haben.

Was ging da schief?Die Union kann aus dem Wahlkampf eine Botschaft lernen: Solange sie versucht hat, möglichst Konflikten aus dem Weg zu gehen und möglichst viel Konsens zu kommunizieren, so lange ist es mit ihr bergab gegangen. Diesen Trend hat sie erst in dem Moment gedreht, als sie begonnen hat, Unterschiede herauszuarbeiten. Nur die Angst vor Rot-Rot-Grün zu schüren, war allerdings viel zu wenig.

Sie benutzen das Wort Angst. Haben Sie Angst um Ihre Partei?

