Trotz vieler Absagen aufgrund der verschärften Lage in der Corona-Pandemie halten einige Weihnachtsmärkte in der Pfalz an der Öffnung fest. Allerdings werden die Zutrittsregeln oftmals entsprechend der hohen Infektionszahlen im Land angepasst. So gilt oftmals die 2G oder unter Umständen sogar die 2Gplus-Regel. Wo und wann die Märkte öffnen, haben wir in unsere interaktive Karte gepackt. Wissen Sie von einem Weihnachtsmarkt, der noch nicht auf unserer Karte verzeichnet ist? Oder ein Markt, der kurzfristig abgesagt wurde? Dann schreiben Sie uns gerne eine Nachricht!