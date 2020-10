Im bundesweiten Arbeitskampf hat die Gewerkschaft Verdi für Mittwoch, 14. Oktober, zu einem ganztägigen Warnstreik im öffentlichen Dienst aufgerufen. Dabei kommt es in vielen Städten und Gemeinden zu Einschränkungen bei kommunalen Dienstleistungen. Welche Einrichtungen am Mittwoch in der Pfalz geschlossen sind, sehen Sie in dieser Übersicht:

Ludwigshafen

In Ludwigshafen kommt es am Mittwoch voraussichtlich zu Einschränkungen bei allen Dienstleistungen der Stadtverwaltung. Die städtischen Kindertagesstätten bleiben geschlossen. Die Mädchen und Jungen werden nicht in den Einrichtungen betreut. Eltern oder Erziehungsberechtigte müssen die Betreuung ihrer Kinder anderweitig organisieren.

Für das Klinikum Ludwigshafen wurde ebenfalls zum Streik aufgerufen.

Vom Streik betroffen ist auch das Hallenbad Süd. Es bleibt ebenfalls geschlossen.

Kaiserslautern

Beschäftigte des Westpfalz-Klinikums sind laut Verdi zum Streik aufgerufen.

Pirmasens

In Pirmasens kann es aufgrund einer Demonstration im Bereich der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen. Mit einem Autokorso wollen die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes auf die Tarifauseinandersetzungen aufmerksam machen. Nach Angaben des Ordnungsamtes ist insbesondere an den Kreuzungen auf der Route zwischen Meß- und Exerzierplatz mit Behinderungen zu rechnen.

Die Stadtwerke Pirmasens garantieren am Streiktag nach eigenen Angaben eine ganztägige Notbesetzung. Die Meldestelle (Telefonzentrale) sowie die Bereitschaftsdienste seien erreichbar, alle anderen Services (An- und Abmeldung, Kasse, Energieberatung) seien besetzt. Beim Schwimmbad Plub könne eine Öffnung beziehungsweise ein ganztägiger Betrieb dagegen nicht garantiert werden.

Speyer

In Speyer bleibt von den zwölf städtischen Kitas nach Angaben der Stadtverwaltung nur die Kita Abenteuerland komplett geschlossen. In der Kita Regenbogen wird es eine Notbetreuung mit voraussichtlich vier Notgruppen geben.

Die Verwaltung schließt nicht aus, dass die beiden Bürgerbüros in der Maximilianstraße und der Industriestraße möglicherweise geschlossen bleiben. Zum Streik aufgerufen sind unter anderem auch die organisierten Arbeitnehmer bei der Rentenversicherung und den Stadtwerken. Die Werke rechnen nicht mit streikbedingten Beeinträchtigungen für die Bürger, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit.

Auch in Speyer treffen sich die Streikenden nach Angaben von Jürgen Knoll, Geschäftsführer des Verdi-Bezirks Pfalz, am Mittwoch ab 8.30 Uhr auf dem Festplatz. Geplant sind unter anderem eine Kundgebung und ab 10 Uhr ein Autokorso.

Bad Bergzabern

Streikveranstaltungen gibt es auch in Bad Bergzabern. Dort ist am Mittwoch eine Stern-Demo mit drei Startpunkten ab 9.45 Uhr geplant. Die Aufstellung ist ab 8.30 Uhr: für das Elektronikzentrum der Bundeswehr in der Kapeller Straße 28; für das Pfalzklinikum und das Krankenhaus an der Kreuzung Liebfrauenweg/Zeppelinstraße und für alle weiteren am Parkplatz Schul-/Sportzentrum.

Hassloch

In Hassloch ist mit erheblichen Einschränkungen bei der Kinderbetreuung in kommunalen Kindertagesstätten zu rechnen. Betroffen von den Auswirkungen des Warnstreiks könnten folgende Einrichtungen sein: Kinderhort Rasselbande, Haus Kunterbunt, Kleine Freunde, Haus Mullewapp, Pauluskirche und Haselmäuse. Der zuständige Beigeordnete Claus Wolfer (FWG) bittet betroffene Eltern, vorsorglich Betreuungsalternativen für den Mittwoch zu prüfen beziehungsweise zu organisieren. Aktuelle Informationen zu Änderungen des Betreuungsumfangs werden durch Aushang oder über die Care-App der jeweiligen Einrichtung bekanntgegeben.

Zweibrücken

In Zweibrücken informierte die Stadtverwaltung, dass wegen des Streikaufrufs die Kindertagesstätte „Abenteuerland“ in der Grinsardstraße geschlossen bleiben muss und es auch Hinweise gebe, dass die Kita „Kunterbunt“ in der Bleicherstraße bestreikt werde. Ein Notbetrieb oder eine Verteilung der Kinder auf andere städtische Einrichtungen könne unter anderem wegen Corona-Vorsichtsmaßnahmen nicht gewährleistet werden, hieß es bei der Stadtverwaltung.

Kusel

Für das Westpfalz-Klinikum in Kusel wurde laut Verdi zum Streik aufgerufen.

Schifferstadt

In Schifferstadt nimmt das Personal der Kindertagesstätten „Großer Garten“ und „Entdeckungskiste“ am eintägigen Streik teil. Beide Kitas bleiben an dem Tag geschlossen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen fordern Verdi und der Deutsche Beamtenbund (dbb) monatlich 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro, bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten. Die Vergütung der Auszubildenden soll um 100 Euro angehoben, die Altersteilzeitregelungen sollen verbessert und die Arbeitszeit im Osten an die im Westen angeglichen werden. Zwei Verhandlungsrunden sind erfolglos zuende gegangen, eine dritte ist für den 22./23. Oktober anberaumt.

Worms

Beschäftigte des Klinikums Worms sind ebenfalls zum Streik aufgerufen.