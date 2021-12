Bei der FDP ging es geräuschlos, bei den Grünen gab es Ärger und die SPD nahm sich ziemlich viel Zeit. Aber jetzt haben alle drei Ampel-Parteien ihr Personal für die neue Bundesregierung beisammen.

Das neue Bundeskabinett im Überblick

Olaf Scholz (SPD): Designierter Bundeskanzler. (Letztes Amt: Bundesfinanzminister) dpa Wolfgang Schmidt (SPD): Designierter Kanzleramtsminister (Letztes Amt: Staatssekretär im Finanzministerium) Michael Kappeler/DPA Christine Lambrecht (SPD): designierte Bundesministerin der Verteidigung. (Letztes Amt: Bundesjustizministerin) Foto: Michael Kappeler/DPA Hubertus Heil (SPD): designierter Bundesminister für Arbeit und Soziales. (Letztes Amt: Bundesminister für Arbeit und Soziales) dpa Nancy Faeser (SPD): designierte Bundesministerin des Innern. (Letztes Amt: SPD-Fraktionschefin im hessischen Landtag und SPD-Landesvorsitzende) Foto: Michael Kappeler/DPA Karl Lauterbach (SPD): designierter Gesundheitsminister. (Letztes Amt: Bundestagsabgeordneter) Foto: dpa Svenja Schulze (SPD), designierte Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. (Letztes Amt: Bundesumweltministerium) Michael Kappeler/dpa Klara Geywitz (SPD), designierte Bundesministerin für Bau. Foto: Michael Kappeler/DPA Christian Lindner (FDP), designierter Finanzminister. (Letztes Amt: Bundesvorsitzender der FDP) Foto: Michael Kappeler/DPA Volker Wissing (FDP), designierter Verkehrsminister. (Letzte Funktion: FDP-Generalsekretär) Andreas Arnold/dpa Marco Buschmann (FDP), designierter Justizminister. (Letztes Amt: Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion) DPA Bettina Stark-Watzinger (FDP): designierte Bundesministerin für Bildung und Forschung. (Letztes Amt: Parlamentarische Geschäftsführerin der FDP-Bundestagsfraktion) Michael Kappeler/dpa Steffi Lemke (Grüne): designierte Umweltministerin. (Letztes Amt: Parl. Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion) Foto: Jörg Carstensen/DPA <p>Anne Spiegel (Bündnis90/Die Grünen): designierte Familienministerin. (Letztes Amt: Klimaschutz- und Umweltministerin in Rheinland-Pfalz)<br></p> Andreas Arnold/dpa Cem Özdemir (Grüne): designierter Agrarminister. (Letztes Amt: Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur) Marijan Murat/DPA Annalena Baerbock (Grüne): designierte Außenministerin. (Letztes Amt: Ko-Chefin der Grünen-Bundespartei) DPA Robert Habeck (Grüne): designierter Minister für Klima und Wirtschaft. (Letztes Amt: Ko-Chef der Grünen-Bundespartei) DPA Foto 1 von 17 Das sind die Bundesministerinnen und -minister der ersten Ampelregierung in Berlin.

Bundeskanzler: Olaf Scholz (SPD)

Geboren: 14. Juni 1958

Geburtsort: Osnabrück

Letztes Amt: Bundesfinanzminister

Scholz Karriere gleicht einer Berg- und Talfahrt: Er hatte vor zwei Jahren die Wahl zum Parteivorsitzenden gegen das Führungsduo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans krachend verloren. Doch Scholz lief als Finanzminister im ersten Jahr der Corona-Krise zu großer Form auf. Als die Wirtschaft wegen der Corona-Lockdowns nach Unterstützung rief, war es Scholz, der die Milliarden locker machte. Die SPD versammelte sich hinter ihrem Vizekanzler und nominierte ihn als Kanzlerkandidaten. Vergessen ist sein wenig glückliches Wirken als SPD-Generalsekretär unter Kanzler Gerhard Schröder. Nicht ganz vergessen sind die Ungereimtheiten aus seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister: Gewalt am Rande des G-20-Gipfels und seine Rolle um Steuererlasse für eine Hamburger Bank sind Flecken auf der sonst weißen Weste.

Kanzleramtsminister: Wolfgang Schmidt (SPD)

Geboren: 23. September 1970

Geburtsort: Hamburg

Letztes Amt: Staatssekretär im Finanzministerium

In Berlin heißt es, niemand außer Scholz‘ Frau Britta Ernst stehe Scholz so nahe wie der Hamburger Wolfgang Schmidt. Seit fast zwei Jahrzehnten arbeiten die beiden Politiker zusammen. Als Scholz Bürgermeister in Hamburg war, fungierte Schmidt als sein Statthalter in Berlin und organisierte 2017 federführend den umstrittenen G20-Gipfel in der Hansestadt.

Verteidigungsministerin: Christine Lambrecht (SPD)

Geboren: 19. Juni 1965

Geburtsort: Mannheim

Letztes Amt: Bundesjustizministerin

Die Juristin, die unter anderem in Speyer Verwaltungswissenschaften studierte, war jahrelang ein unbeschriebenes Blatt in der SPD-Bundestagsfraktion. Ihren Durchbruch schaffte sie 2019 als Bundesjustizministerin. Mit neuen Gesetzen ging sie gegen Hass im Internet vor, verbesserte den Schutz von Paketboten und erweiterte das Recht von Mietern.

Minister für Arbeit und Soziales: Hubertus Heil (SPD)

Geboren: 3. November 1972

Geburtsort: Hildesheim

Letztes Amt: Bundesminister für Arbeit und Soziales

Der Politologe erlebte als SPD-Generalsekretär Anfang der 2000er Jahre eine äußerst zerstrittene Partei und verzichtete 2009 auf eine Wiederwahl. Als Bundesminister für Arbeit und Soziales (seit 2018) setzte er sich für das Rückkehrrecht aus Teilzeit- in Vollzeitarbeit, die Einschränkung der befristeten Beschäftigung und die Bekämpfung von Kinderarmut ein.

Innenministerin: Nancy Faeser (SPD)

Geboren. 13. Juli 1970

Geburtsort: Bad Soden

Letztes Amt: SPD-Fraktionschefin im hessischen Landtag und SPD-Landesvorsitzende

Nancy Faeser trat bundespolitisch noch nicht in Erscheinung. Die 51-jährige Juristin ist seit 2003 Mitglied im hessischen Landtag. Sie wurde 2019 zur Vorsitzenden der SPD-Fraktion gewählt und folgte Thorsten Schäfer-Gümbel an die Spitze der hessischen SPD. Faeser war SPD-Obfrau im hessischen Untersuchungsausschuss zu den NSU-Morden.

Gesundheitsminister: Karl Lauterbach (SPD)

Geboren: 21. Februar 1963

Geburtsort: Düren

Letztes Amt: Bundestagsabgeordneter

Karl Lauterbach ist Arzt und Epidemiologe, er promovierte an der Harvard Universität in Boston, USA. In den 90er Jahren war er Direktor des Instituts für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie der Universität Köln und Mitglied im Sachverständigenrat zum Gesundheitswesen. Der 58-jährige SPD-Politiker ist seit 2005 Mitglied des Bundestages.

Das neue Kabinett, an dessen Spitze Olaf Scholz als Kanzler stehen soll, weist einige Besonderheiten auf:

Die neue Regierung ist größer als bisher. Durch das neu geschaffene Bauministerium wächst sie von 16 auf 17 Mitglieder. Davon sind nur vier bereits jetzt in der Regierung. Und nur einer von diesen Vieren bleibt auf seinem Posten.

Das Durchschnittsalter des Kanzlers und seiner 16 Ressortchefs liegt bei 50,4 Jahren. Damit ist die neue Regierung jünger als jede der vier Regierungen unter Kanzlerin Angela Merkel bei ihrem Amtsantritt. Ihre letzte Regierung war 2018 im Durchschnitt 51,2 Jahre alt. Die jüngsten Ministerinnen sind Annalena Baerbock und Anne Spiegel von den Grünen mit 40, der Senior im Kabinett ist der Chef Scholz selbst mit 63.

Der Frauenanteil ist zwar so hoch wie noch nie zu Beginn einer Wahlperiode. Trotzdem hat Scholz es nicht geschafft, eine Regierung mit mindestens genauso vielen Frauen wie Männer zu bilden. Unter den 17 Kabinettsmitgliedern sind neun Männer und acht Frauen. „Ein von mir als Bundeskanzler geführtes Kabinett ist mindestens zur Hälfte mit Frauen besetzt“, hatte Scholz schon lange vor der Bundestagswahl versprochen. Um auf die Parität zu kommen, zählt er sich nun selbst nicht mit. „Die Parität ist mir wichtig, deswegen werden von 16 Ministerinnen und Ministern acht Männer und acht Frauen sein“, sagte er bei der Vorstellung des SPD-Ministerteams. „Und selbstverständlich wird es dann noch einen Bundeskanzler geben, der für alle gemeinsam zuständig ist.“

Unterrepräsentiert sind in der neuen Regierung auch die gebürtigen Ostdeutschen. Von den 17 Kabinettsmitgliedern sind nur zwei in Ostdeutschland aufgewachsen: Steffi Lemke und Klara Geywitz. Es gibt aber auch noch zugezogene Ostdeutsche wie Scholz und die als Außenministerin nominierte Annalena Baerbock, die beide in Potsdam leben und dort ihren Wahlkreis haben.