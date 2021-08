Gesperrter Tunnel in Mannheim, in Impfzentren werden gesunde Kinder- und Jugendliche nicht mehr abgewiesen, ein Kunde rastet auf dem Wertstoffhof in Haßloch aus.

Achtung, Pendler!

Der Mannheimer Fahrlachtunnel ist ab sofort gesperrt. Zum Artikel

Impfangebot für Kinder und Jugendliche

Schon einen Tag nach dem Beschluss der Gesundheitsminister, gesunden 12- bis 17-Jährigen ein Corona-Impfangebot zu machen, wurden am Dienstag Kinder und Jugendliche erstmals in Impfzentren der Pfalz geimpft. Zum Artikel

Drohbriefe von Impfgegnern?

Bei zwei Ludwigshafener Medizinern, beim Landesimpfzentrum und bei der Stadtverwaltung sind in den vergangenen Tagen Drohbriefe von mutmaßlichen Impfgegnern eingegangen. Zum Artikel

Kurpfälzerin holt Gold in Olympia

Mit genau 7 Meter hat Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille gewonnen. Zum Plus-Artikel

FCK kann mit bis zu 20.000 Zuschauern rechnen

Bis zu 20.000 Fans sind zum Pokalspiel gegen Gladbach am Montagabend zugelassen. Zum Artikel

Pfälzerin darf nicht zu ihren Kindern

Gisela Winebrenner wurde am Frankfurter Flughafen abgewiesen. Sie war auf dem Weg, ihre Kinder und Enkelkinder in den USA zu besuchen. Zum Artikel

Impfungen: Sind Kinder die Lückenbüßer?

Christian Neumann, Sprecher der Kinder- und Jugendärzte im Land, kritisiert im Interview den Druck der Politik auf die Jugend. Zum Artikel

Mitarbeiter absichtlich angefahren

Ein Kunde auf Wertstoffhof in Hassloch ist ausgerastet. Zum Artikel

Handwerk: Längere Wartezeiten und höhere Preise

Im Handwerk müssen sich Kunden wegen Lieferengengpässen auf längere Wartezeiten und höhere Preise einstellen. Zum Artikel

Loch in Fahrradweg gegraben

Auf einem Mountainbike-Weg bei Kaiserslautern sind Männer erwischt worden, wie sie ein Loch buddelten. Zum Artikel