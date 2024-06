Der Bademeister-Mangel ist seit vielen Jahren ein Problem. Der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister schätzt, dass aktuell 2500 Meister und Fachangestellte für Bäderbetriebe fehlen. Und bei einer Bäder-Umfrage des Verbands kommunaler Unternehmen, der unter anderem Stadtwerke vertritt, geben 78 Prozent der Befragten an, der Fachkräftemangel sei die größte Herausforderung für die kommunalen Bad-Betreiber. Wenn in den Bädern zu viel Personal fehlt, werden die Öffnungszeiten reduziert. Denn der Betreiber hat die Wasseraufsichts-, Verkehrssicherheits- und Betriebssicherheitspflicht. Auch in Rheinland-Pfalz und damit auch in der Pfalz fehlt es schon heute an allen Ecken und Enden an Personal. Wir haben uns umgehört, wie die Betreiber der Bäder – Kommunen und Werke – mit dem Mangel umgehen. Eine Kommune möchte, um die Personallücke etwas zu lindern, sogar auf sogenannte Künstliche Intelligenz setzen.

Unseren ausführlichen Artikel können Sie hier lesen.