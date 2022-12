Wie das Nahverkehrs-Portal „Rolph“ an einfachsten Fragen scheitert

Ein Hilfsangebot des Landes bringt Landeskinder zur Verzweiflung, die mit Bus und Bahn aus dem Kreis Kusel nach Mainz fahren wollen. Ein Erfahrungsbericht. Zum Artikel

Notaufnahmen am Limit

Um die Notaufnahmen der Krankenhäuser im Land zu entlasten, appelliert Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) an die Bürger, nur dann direkt ins Krankenhaus zu gehen, wenn es wirklich dringend notwendig ist. Auch an Covid-19-Erkrankte hat er eine Bitte. Zum Artikel

Beute aus Grünem Gewölbe sichergestellt

Die Behörden haben in der vergangenen Nacht in Berlin nach eigenen Angaben einen „erheblichen Teil“ der 2019 aus dem Grünen Gewölbe in Dresden entwendeten Kunstwerke sichergestellt. Zum Artikel

Mit laufendem Motor abgestellt: Auto mit 10.000 Euro im Handschuhfach gestohlen

Ein Auto mit 10.000 Euro im Handschuhfach ist in Zweibrücken gestohlen worden. Kurz darauf tauchte es wieder auf – doch die Freude des Besitzers darüber dürfte sich in Grenzen halten. Zum Artikel

Warum Fracking unsere Probleme nicht löst

Gas bleibt knapp und teuer, Importe aus Übersee sind besonders klimaschädlich. Doch mit dem deutschen Schiefergas kommen wir auch nicht sehr weit. Zum Artikel

Alexander Huber im Video: Über ein Konzert auf einem Felsen im Pfälzerwald

Ein Konzert auf einem Fels mitten im Pfälzerwald – mit einem Flügel und einem Cello. Profi-Kletterer Alexander Huber von den berühmten „Huberbuam“ und Profi-Cellist Burkard Maria Weber haben für einen Film auf dem Heidenpfeiler in der Südpfalz musiziert. Davor sind sie auf den Fels geklettert, über die bekannte Kletterroute „Himmelsleiter“. Wie kommt man auf so eine Idee? Zum Artikel – Das Interview mit dem Bergsteiger: Zum Artikel

Wie China die deutsche Windindustrie bedroht

Obwohl Deutschland die Windkraft drastisch ausbauen will, steckt die Branche in ihrer schwersten Krise. Wiederholt sich das Drama der Solarbranche? Zum Artikel

Barock-Meister und Maler der Himmelsvision

Schon zu Lebzeiten nannte man ihn „den Göttlichen“: Der Barockmaler und -Grafiker Guido Reni (1575-1642). Das Frankfurter Städelmuseum widmet dem Meister eine epochale Werkschau. Zum Artikel