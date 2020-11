2020 fielen die letzten Abende des von der Stadt ausgetragenen Literatur-Festivals Speyer.Lit in den ersten Lockdown. Doch 2021 geht es weiter mit einem neuen Programm, konzentriert auf die Zeit von 1. Februar bis 18. März.

Den Auftakt macht ein regelrechter „Knaller“. Anne Weber liest am 1. Februar um 20 Uht im Alten Stadtsaal aus „Annette, ein Heldinnenepos“, für das sie den Deutschen Buchpreis in diesem Jahr gewann.

Auf der Shortlist dazu stand Bov Bjerg mit „Serpentinen“. Er liest in Speyer am 9. Februar um 20 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche. Mitveranstalter ist der Spei’rer Buchladen.

Der Gewinner 2019 beim Buchpreis war Sasa Stanisic mit „Herkunft“. Er liest am 23. Februar um 20 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche. Mitveranstalter ist die Buchhandlung Osiander.

Einen Tag später, am 24. Februar, um 20 Uhr stellt im Alten Stadtsaal Monika Helfer ihr Buch „Bagage“ vor. Mitveranstalter ist der Spei’rer Buchladen.

Am 3. März um 20 Uhr liest im Alten Stadtsaal Ewald Arenz aus „Alte Sorten“. Mitveranstalter ist hier die Buchhandlung Fröhlich.

Am 8. März um 20 Uhr liest im Alten Stadtsaal Lola Randl aus „Die Krone der Schöpfung“. Mitveranstalter ist hier die Buchhandlung Oelbermann.

Die beiden letzten Abende 2021 kreisen um Arno Reinfrank. Am 17. März um 19 Uhr gibt es im Alten Stadtsaak zusammen mit dem Literaturbüro Mainz „Dead or Alive“, einen Arno-Reinfrank-Poetry-Slam mit Ken Yamamoto. Hier treffen Text von Rheinfrank auf die heutiger junger Slammer. Am 18. März um 19 Uhr erhält Tijan Sila für seinen Roman „Die Fahne der Wünsche“ den Arno-Reinfrank-Literaturpreis verliehen. Die Arno-Reinfrank-Stiftung ist hier Mitveranstalter.

Karten gibt es ab 1. Dezember bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, also auch https://ticket.rheinpfalz.de/