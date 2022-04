Das Mannheimer Nationaltheater präsentierte am Sonntagabend eine Neuproduktion von Richard Wagners Oper „Der fliegende Holländer“. Zu erleben ist eine bildgewaltige Inszenierung von Roger Vontobel auf einer faszinierenden Bühne von Fabian Wendling. In der Titelpartie begeistert Michael Kupfer-Radecky ebenso wie der kanadische Gastdirigent Jordan de Souza am Pult des Nationaltheaterorchesters. Vielleicht wird er ja der Nachfolger von Generalmusikdirektor Alexander Soddy, der das Haus am Ende der Saison verlassen wird.

