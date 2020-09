So geht Oper in Zeiten der Pandemie: Mit Mozarts „Zauberflöte“ hat das Mannheimer Nationaltheater am Dienstagabend erstmals sein für Corona entwickeltes Format „White-Wall-Oper“ präsentiert. Das Ergebnis ist eine überaus überzeugende künstlerische und ästhetische Antwort auf das allgegenwärtige Virus. Die Projektionskünstlerin Katrin Bethge verwandelt dabei Mozarts Oper in einen märchenhaften, verzauberten Bilderbogen. Jan Dvoràk hat die Partitur für 16 Musiker arrangiert. Die Aufführung dauerte 100 Minuten und wurde ohne Pause gespielt.

Eine ausführliche Besprechung der Premiere lesen Sie hier: