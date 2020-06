Am Freitagabend haben die Söhne Mannheims ihren Auftritt beim Carstival auf dem Maimarkt-Gelände in Mannheim absolviert. Eindrücke in unserer Bildergalerie.

Foto: Moray Foto: Moray Foto: Moray Foto: Moray Foto: Moray Foto: Moray Foto: Moray Foto: Moray Foto: Moray Foto: Moray Foto: Moray Foto: Moray Foto: Moray Foto: Moray Foto: Moray Foto: Moray Foto: Moray Foto: Moray Foto: Moray Foto 1 von 20 Bühne frei für die Söhne Mannheims beim Carstival

Mehr zum Thema: Es geht auch ohne Xavier