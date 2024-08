Schule beginnt viel zu früh. Darin sind sich Forscher und und Schüler einig. Vor allem die Älteren unter ihnen, die Pubertierenden. Bei denen hilft es auch nichts, sie abends früher ins Bett zu schicken. Sie sind morgens trotzdem unausgeschlafen. Und dann müssen sie – gerade in den Herbst- und Wintermonaten – im Stockfinsteren aufstehen, an der Haltestelle womöglich bibbernd auf den Bus oder Zug warten und am Ende gleich in der ersten Stunde noch eine Klassenarbeit schreiben. Generationen von Schülern in Deutschland schauen daher neidisch auf unsere Nachbarländer, beispielsweise auf Großbritannien, Spanien oder Frankreich, wo der Schultag häufig erst um 9 Uhr beginnt. Warum das bei uns in Deutschland nicht klappt lesen Sie hier