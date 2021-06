Die Sonne lacht in der zweiten Woche der Pfingst-Schulferien. Und mit dem guten Wetter kommt für viele auch der Bade-Spaß wieder, allerdings mit Einschränkungen. Eintrittskarten sollen für das Freibad Zweibrücken zum Beispiel online erworben werden, Karten gibt’s aber auch an der Kasse. Um ins Freibad zu kommen, muss man weder einen negativen Test vorlegen noch einen Impfnachweis. Ein Ganztagesbesuch ist noch nicht möglich, wie die Stadtwerke informieren. Denn zwischen 14 und 15 Uhr soll das Bad desinfiziert werden. Auch viele andere Kommunen nehmen heute den Badebetrieb wieder auf. Es ist unbedingt zu empfehlen, sich vorab über die Regularien zu informieren. Ab heute gilt für den Badebetrieb in Rheinland-Pfalz: Die Öffnung der Freibäder und Badeseen mit Kapazitätsbeschränkung auf 50 Prozent und weiteren Schutzmaßnahmen ist bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 möglich.