Zweites Spiel, erstes Tor: Einen Tag nach seinem 19. Geburtstag gelang Tim Stützle (Ottawa Senators) der Premierentreffer in der besten Eishockey-Liga der Welt – und was für einer.

Stützle drehte sich ein wenig, ließ den Puck kurz aufs Eis fallen und knallte ihn dann humorlos ins kurze Eck. Der erste Treffer des aus Mannheim gekommenen Riesentalents in der NHL der Welt war eine Augenweide, sorgte bei den Fans in den sozialen Netzwerken für Euphorie und ein breites Grinsen im Gesicht des 19-Jährigen. „Der Puck war ziemlich hoch in der Luft, und ich wollte ihn nur Richtung Netz bringen“, berichtete Stützle und ergänzte: „Es war ein großartiges Gefühl, aber ich wäre gerne mit einem Sieg raus.“

Pavel Gross bestätigt

Denn das Tor zum 2:3 gegen die Toronto Maple Leafs war zugleich der Endstand. „Er wird ein richtig guter Spieler“, sagte Trainer DJ Smith über den Ex-Adler: „Das war ein verdammt gutes Tor.“ Stützle spielte etwas mehr als 14 Minuten. Und bestätigte seinen ehemaligen Trainer und Förderer Pavel Gross. „Er kann auch dort sofort die erste Geige spielen“, sagte der Adler-Coach über das Ausnahmetalent, nachdem sich Stützle schon vor seiner Abreise zur U20-WM Mitte Dezember von der Mannheimer Mannschaft, bei der er noch die Vorbereitung verbrachte, verabschiedet hatte.