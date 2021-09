Armin Laschet und Annalena Baerbock liegen in der Wählergunst zurück. Sie mussten in der Fernsehdebatte am Sonntagabend gegen Olaf Scholz unbedingt klar punkten. Ob ihnen das gelungen ist?

Für die Union sollte jenes Wochenende im Bundestagswahlkampf die Trendwende bringen. Gemeint war das vergangene Wochenende mit dem CSU-Parteitag am 10. und 11. September sowie mit dem zweiten TV-Triell am 12. September in ARD und ZDF.

CSU-Chef Markus Söder hatte die Latte für die schwächelnde Union hochgelegt – und damit den Druck auf Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) erhöht. Eine Woche später deutet allerdings nichts darauf hin, dass Laschet, die CDU und die CSU die von Söder aufgelegte Höhe meistern werden.

Wenn die Umfrageergebnisse von sieben demoskopischen Instituten die Stimmung im Wahlvolk einigermaßen korrekt abbilden, ist die SPD im Rennen um das Kanzleramt weiter vor der Union. In den Umfragen dümpeln CDU und CSU noch unterhalb ihres schlechtesten Ergebnisses von 1949. Und daran wird vermutlich auch die dritte und letzte Fernsehdebatte zwischen Olaf Scholz (SPD), Armin Laschet (CDU) und Annalena Baerbock (Grüne) am Sonntagabend nichts ändern.

Zwar sind 30 bis 40 Prozent der Wähler offenbar noch unentschieden. So gesehen ist bei der Wahl am kommenden Sonntag noch Musik drin. Allerdings wollen die Unentschlossenen auch überzeugt werden.

Wer hat die Unentschiedenen überzeugt? Scholz war in der komfortablen Lage, nicht um jeden Preis punkten zu müssen. Es hätte gereicht, keine entscheidenden Fehler zu machen. Das ist ihm – mindestens – gelungen.

Baerbock ist im Laufe der drei Triells immer sicherer und immer offensiver geworden.

Laschet musste seine wahrscheinlich letzte Chance unbedingt nutzen. Er hat sie vermutlich nicht genutzt. Es war wie bei einem Fußballspiel: Wenn ein Team mit 0:2 hinten liegt, wird es die Partie in den letzten Spielminuten nicht aus einer verkniffenen Defensive heraus gewinnen.