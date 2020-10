Keinerlei Lerneffekt hatte eine Strafanzeige gegen eine 46-jährige Frau aus dem Kreis Germersheim am vergangenen Samstag. Die Frau wurde von einer Streife bereits zum zweiten Mal ohne gültige Fahrerlaubnis beim Autofahren in Jockgrim erwischt, woraufhin ein Strafverfahren eingeleitet und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde. Am Mittwochnachmittag erschien die 46-Jährige bei der Polizeiinspektion Wörth und wollte diesen Schlüssel abholen. Da sie nicht Halterin des Fahrzeugs und immer noch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurde ihr der Schlüssel nicht ausgehändigt. Nachdem die Frau die Dienststelle verlassen hat, stellte eine Streife fest, dass sie mit dem gleichen Fahrzeug – vermutlich mit dem Ersatzschlüssel – davonfuhr. Trotz eines Fluchtversuchs, welcher sein Ende in einer Sackgasse fand, konnte die Frau erneut kontrolliert werden. Sie erwartet nun eine weitere Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Ersatzschlüssel wurde ebenfalls sichergestellt.